MiraWan Eatery搶攻世足商機，推出有參賽國家特色的餐食和調酒。(MiraWan Eatery提供)

民眾消費滿千就送猜猜樂卡，猜對冠軍隊伍的民眾可參加抽獎，首獎為高檔法餐餐廳價值1

4000元的雙人套餐。(LOPFAIT樂斐法式提供)

MiraWan Eatery世足賽限定美食「牛肉黑叉燒」。(MiraWan Eatery提供)

MiraWan調酒師Chet調製4款世足四大強國調酒，期間限定買2送1。(MiraWan Eatery提供)

四年一屆的世界盃足球賽到來，全民瘋世足。台北高空法式料理餐廳MiraWan Eatery搶攻世足商機，賽事期間推出有參賽國家特色的餐食和調酒，像是「世足嘉年華拼盤」、「牛肉黑叉燒」等，單筆消費滿千可玩猜猜樂，正確預測出冠軍隊伍即可參加抽獎，最高獎為要價14000元的法式雙人套餐。業者同步祭出世足調酒買2送1、啤酒每人499元即可90分鐘無限暢飲等好康與球迷同樂。

消費滿千玩世足猜猜樂 首獎1萬4千元雙人套餐

座落於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，以法式料理手法為核心，迎接全球體育盛典世足盃，業者將優雅的用餐氛圍轉為活潑歡樂。自11月21日至12月18日，提供晚間9點場次的世足賽轉播，並推出贏球隊伍猜猜樂活動，民眾消費滿千就送猜猜樂卡，包括「當場次贏球的隊伍」和「冠軍隊伍」猜猜樂卡。猜對的民眾可參加抽獎，首獎為LOPFAIT樂斐法式餐廳價值14000元的晚間雙人套餐，二獎為MiraWan售價8000元的晚間雙人套餐，三獎為MiraWan的下午茶；晚間9點場次的「贏球隊伍猜猜樂」預測正確者，即可獲贈當日主廚精選法式小點一份。

炸物分享餐吃到法餐優雅 提拉米蘇變身可愛足球場

響應世足賽事，主廚鄭裕錞(Josh Cheng)一改向來精緻優雅的法餐風格，餐點概念將法式血統注入世足賽歡樂氛圍，精選世足參賽國的特色，推出多道料裡，像是「世足嘉年華拼盤」、「西班牙海鮮飯」、「和牛漢堡」等，用美食應援世足盃。

其中「世足嘉年華拼盤」看似是豐盛傳統的美式炸物分享餐，每款炸物都隱藏著主廚Josh對料理的細緻講究，沾裹天婦羅粉酥炸的雞翅，以法式油封手法烹調，在雞翅內加入自製起司內餡，展現多層次美味；而以爽脆佛手瓜搭配享用的酥炸小牛胸線則是透過繁複手法處理，使罕見的小牛胸線風味鮮甜柔嫩；其他還包含超大尺寸的炸魚薯條、手工豬肉餅、烤肉串等料理。

世足賽期間，MiraWan甜點主廚戴峻弘也將世足賽的活潑歡樂元素加入甜點，打造超吸睛的「世足提拉米蘇」，提拉米蘇瞬間變身足球場，令人眼睛一亮。戴峻弘分享他以日本小山園最高等級抹茶為素材，將蛋糕體經典的咖啡酒替換為抹茶利口酒，堆疊起滋味濃郁、有著香甜氣息的抹茶風味提拉米蘇。

解構世足強國特色 特製調酒品味文化風情

MiraWan擁有全天候酒吧，調酒師Chet精選世足四大強國的飲食文化特色，分別調製出代表法國的「焦糖烤布蕾」、阿根廷「瑪黛茶」、巴西「卡琵莉亞」、西班牙「桑格莉亞」4款調酒，其中將甜點調酒化的法式「焦糖烤布蕾」調酒，展現如奶油般滑順香甜的口感。

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