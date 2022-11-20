台股電子人氣指標股元太（8069）於法說會後苦吞跌停，儘管樂觀派法人看好長線動能，惟市場仍擔憂全球景氣下行導致短期出貨變數，摩根士丹利證券指出，電子貨架標籤（ESL）零組件庫存調整難以避免，維持對元太「中立」投資評等，靜待更好買點。

因元太經營管理階層於法說會上對明年展望似乎較趨保守，國際資金18日大舉調節1.3萬張持股，致使元太18日苦吞跌停、收170元，寫下7月中以來新低。

摩根士丹利證券認為，儘管元太經營管理階層預判第四季營收可望有季增表現，優於預期，但主要的貢獻來源很可能是新台幣貶值的挹注，進一步放眼明年，雖然元太認為整體營收可望增長，然也不排除在總體經濟充滿挑戰環境中，恐傷害到電子紙的需求。

大摩指出，總體經濟的變化確實值得持續關注，但在通膨環境中，主要系統整合商還是樂觀看待零售業者對ESL的需求，不禁令人更擔憂供應鏈潛在庫存調整風險。

整體而言，摩根士丹利認為市場對元太明年營收增長35％左右的預期太過樂觀，恐有下修風險，建議旗下投資人，基於潛在庫存去化風險導致市場對元太投資氣氛轉差，不妨等待近期股價波動過去，再重新尋求布局ESL滲透率長線成長的投資機會。