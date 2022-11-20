民進黨基隆市長候選人蔡適應今天（20日）與基隆市長林右昌在信義市場周邊掃街。蔡適應表示，未來會加速推動傳統市場的轉型，讓逛市場的朋友更好買，身障朋友進出更方便。

蔡適應今(20日)在臉書粉專發文表示，他舉辦「萬人挺適應」造勢活動，下午兩點在六合停車場舉辦，因此他特別與林右昌在信義市場周邊宣傳。

蔡適應接著指出，他與林右昌市長合作，這幾年讓基隆的負債降低了4成，我們投入許多資源，改善信義市場周邊的交通，諸如義六路的道路拓寬，市場攤商疫情期間的補助，未來他會加速推動傳統市場的轉型，讓逛市場的朋友更好買，身障朋友進出更方便。

網友回應表示，「拜託未來市長持續改善基隆的交通了」、「基隆也要一棒接一棒繼續前進」、「負債降低了4成，真的不簡單！加油！基隆還要繼續進步」、「適應一定要接棒，繼續為基隆人爭取」、「林市長和蔡委員真的為基隆人爭取很多資源」。