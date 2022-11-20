福爾摩沙台新夢想家20日於主場洲際迷你蛋對決桃園璞園領航猿，夢想家上半場落後最多11分，易籃後，團隊展現高水準攻防策略吹起反攻號角，將對手單節得分壓制至僅得9分，夢想家也以流暢的傳導強勢取分，更以兩顆空中接力灌籃點燃全場氣氛，終場夢想家就以88比77拿下關鍵勝利，本周主場周戰成1勝1負！

首節夢想家未找到進攻節奏，投籃命中率較低，單節僅攻下16分，次節，夢想家外線火力升溫，林耀宗對決老東家個人單節貢獻2記三分彈，外線命中率百分百，可惜團隊失誤過多，遭對手半場取得領先優勢。易籃後，夢想家展開反撲，以速度以及高壓防守打亂對手節奏，單節團隊灌入27分，更僅讓對手取得9分。決勝節，夢想家團隊持續維持高效率得分，林俊吉個人砍進三記三分球，單節貢獻11分，幫助球隊領先雙位數分差，終場夢想家就以88比77逆轉勝！

台新夢想家總教練朱利厄斯表示，非常開心今天球隊贏球，這對球隊而言是非常關鍵的一勝，今天在上下半場的表現有蠻大落差，其實中場在休息室也沒有特別做了什麼調整，只有不斷提醒大家要專注於作戰計劃上。「雖然今天獲勝，不過我們仍須正視團隊目前進攻不順暢的問題，接下來將會是連續兩場的客場戰役，我們會盡快調整，找到我們的節奏。」

林耀宗今日對決老東家貢獻8分、8籃板、1助攻、1抄截，其中外線3投2中，展現全能的身手，談到今日自己的表現，他提到，「教練跟團隊大家都會不斷鼓勵我們可以多出手，今天很開心有把握住空擋進球，在防守上雖然對位到身材較高大的洋將，但就像我一直說的，就是用生命在防守，不斷的用身體對抗給予對手進攻的麻煩，很開心有幫助到球隊！」

本周台新夢想家與知名互動式娛樂產品製造發行商Activision打造專屬《決勝時刻®：現代戰域™2.0》電競主題週，兩日滿滿的周邊活動吸引滿場球迷進場共襄盛舉，現場也送出台新夢想家全隊簽名COD聯名限定球衣及 PlayStation 5 等多樣好禮！此外，今日賽後，台新夢想家總經理韓駿鎧也與球員簡浩、李德威、林俊吉、吳家駿、洋將米勒（Malcolm Miller）親自至遊戲試玩區「打真的」，並開放限額會員觀賽！

21日總經理韓駿鎧、球員林俊吉、簡浩以及李德威更將於知名電競實況主龜狗以及Crazyface遠端連線組隊，並會進行全程遊戲直播，若想一窺台新夢想家球員的遊戲日常，即可鎖定實況主直播平台Twitch以及台新夢想家官方YouTube！