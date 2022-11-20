女星李妍憬上月底才曬床照認愛導演圤智雨，未料熱戀不到1個月，昨（19日）李妍憬宣布分手，圤智雨今（20日）證實此事，PO千字文控訴李妍憬，引起譁然。對此，李妍憬首度回應，哭著批男方「真的很過分」。

圤智雨在文中數落李妍憬的不是，包括「一天到晚公審我」、「在社群跟黑道要錢」、「過於做自己的性格」、「吃完安眠藥每晚發瘋」、「從來沒有尊重」、「哭爸我不跟妳愛愛」等，希望李妍憬要去看醫生。

根據《三立新聞網》報導，李妍憬看完圤智雨的文章狂發抖，哽咽地批評：「真的很過分，他有尊重過我嗎？」認為自己吃虧的地方在「不會講話。」

稍早，李妍憬在臉書針對分手一事回應：「風度在哪明眼人都看的出來，知名度現在你有了，我還有很多事要做，再弄下去，真的很疲累 。」李妍憬強調自己處於高壓狀態，也無法活在虛構的世界，「因為我是一個在真實不過的人。」

最後，她轉PO一段短文，好奇大家如何看待，「兩個人相處，委屈往肚子吞不叫假掰叫肚量；老婆自己選的，對錯都挺老婆，不叫假掰叫溺愛；對於人生的過客不惡言相向，不叫假掰叫男人。」

網友勸她未來談戀愛還是低調點，免得分手被當笑話看；對此李妍憬回覆：「不是我要公開的。」也有眼尖的網友發現，這段短文跟Makiyo的老公小金剛剛發的一模一樣。