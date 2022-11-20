國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙的4位兒女林佑澤、林宜弘、林澤民、林羿伶（由左至右）首度到齊力挺站台，聲淚俱下、齊唱「心肝寶貝」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會議長張建榮（右4）與多位國民黨籍候選人為宜蘭縣長候選人林姿妙（右5）站台。（吳佩蓉攝）

千位支持者不畏風雨到場力挺。（吳佩蓉攝）

選戰倒數5天，宜蘭縣長選情激烈，今國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙的4位兒女首度到齊，站台親情喊話，其女兒林羿伶數次哽咽說，經過司法迫害，「我們更堅強、勇敢」，呼籲選民26日一起用選票守護林姿妙，讓國家機器知道宜蘭的民意不是好欺負的。

今林姿妙為鞏固婦女票跟拉攏年輕族群的票源，舉辦「勇敢起飛、敬好宜蘭」守護大會，林姿妙的4位兒女林佑澤、林宜弘、林羿伶、林澤民首度到齊力挺站台，聲淚俱下、齊唱「心肝寶貝」，感動現場所有支持者，紛紛喊話「林姿妙，我愛妳」。

林羿伶氣憤說，被監聽了4年，像活在沒有尊嚴的世界裡，生活是透明的！ 對手無所不用其極的就是要打壓林姿妙，利用國家機器對抗宜蘭民意，大家都說宜蘭是民主聖地，民主聖地的政治價值就是宜蘭所有縣民，強調民主是每一個人的。

林羿伶哽咽表示，經過這次司法迫害的淬鍊，他們更堅強、勇敢，籲民眾26日展現民意，讓國家機器知道宜蘭的民意不是好欺負的，她指出當媽媽跟著車隊穿著透明雨衣掃街拜票時，看見民眾對林姿妙的不捨，眼神都對林閃耀著光芒，林姿妙是宜蘭人的希望，「我們一起守護她」。

林姿妙表示，大家都知道她簡單做人、認真做事，別人的家庭若是先生參政，太太就會出來幫忙，反之，太太出來參政，先生就會幫忙，但她只有一個人，所以兒子、女兒出來幫她，這樣不對嗎？會踏入政治，全為了履行對已去世先生的承諾，勇敢承擔起來，跟隨先生從政時的正派，強調在縣府做事透明、沒做壞事。