全球加密幣交易商FTX自11月11月日申請破產保護，與創辦人Sam Bankman-Fried管理不當的相關壞消息如潮水湧現，根據美國破產法進入FTX的新團隊及公開資訊，共有134家關聯公司參與破產申報，可能涉及100多萬債權人，加密幣市場交易急速下降。

全球創投資料庫CBInsights依投資階段，即早期、中期到後期，及掛牌上市，繪製出FTX的投資組合公司圖，顯示FTX的投資和併購交易早已形成龐大網絡。此圖也間接提供債權人應該尋找價值的方向，顯示出幣圈後續追討債權將無限綿延，實體市場也將難以避免波及。

瑞銀財富管理投資總監辦公室全球首席經濟學家唐納文（Paul Donovan）說，FTX事件使得加密貨幣的價格波動、甚至崩盤說，再次成為媒體焦點，「這對於實體經濟很重要嗎？」

唐納文指出，加密貨幣崩盤，關係的是財富效應。因為加密幣價崩而失去財富的人，可能會儲蓄更多、消費更少。但這樣的說法，應只適用於把加密貨幣視為「投資」，而不是賭博形式的人。意即，一直以來抱持投機心理交易加密幣的投機者，對總體經濟上的消費者支出，重要性很低。

唐納文舉例國際清算銀行（BIS）近期針對加密幣購買者、何時交易加密幣等，所進行的調查分析。結果顯示，70％～80％的比特幣買家，因投機而虧損，特別是近期比特幣已跌到約1.6萬美元，很明顯已有很多人虧損。

此外，BIS分析，大約40％的加密貨幣所有者是35歲以下的男性，一如幣圈常用的“crypto bros” （加密貨幣兄弟）專有詞，唐納文說，再貼切不過了。與上了年紀的消費者相比，此一群體對消費者支出的重要性較低，因此任何加密財富效應對整體消費的影響，「都是有限的！」

FTX很顯然正拖累一連串的加密幣交易商倒閉，唐納文認為，其實也有好像，例如可以因此釋放資源，由於加密貨幣的能源效率實在太差，低現在實體經濟可以使用其釋放出的電力，還有在幣圈公司失業的人力，但也希望這些幣圈員工仍有轉業的技能，否則恐怕要在就業市場消失一陣子了。