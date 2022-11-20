林佳龍直言，永和真的不一樣了。（李奇叡攝）

有民眾聽到車隊經過，特地追上前，送上象徵「包粽」的大香包串。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

選戰倒數，民進黨新北市長候選人林佳龍今下午趕赴永和區，進行車隊掃街。沿途受到永和區民眾熱烈歡迎，還有民眾聽到車隊經過，特地追上前，送上象徵「包粽」的大香包串。林佳龍直言，永和真的不一樣了，希望送民進黨提名的兩席議員候選人進議會，力拚「永和大翻新」。

林佳龍今天在議員羅文崇、議員候選人許昭興陪同下，再度到永和區進行車隊掃街拜票，沿途受到店家、民眾熱烈歡迎，有住戶聽到車隊經過，主動從家中走出，或打開窗戶比讚，為他加油打氣，還有民眾聽到車隊經過立刻衝出家門，送上象徵「包粽」的大香包，要祝他高票當選，讓林佳龍既開心又感動。

林佳龍強調，永和真的不一樣了，他也為羅文崇、許昭興拉票，希望送民進黨提名的兩席議員候選人進議會，力拚「永和大翻新」。

羅文崇說，過去四年在永和深耕努力，獲得許多鄉親支持，今天林佳龍到此一同拉抬聲勢，希望能一起催出最高票，民眾也非常熱情，大家務必出來投下神聖一票，讓好的議員繼續留在議會；許昭興則表示，今天恰巧碰上假日，不少路旁民眾比讚力挺，讓她非常開心，而自己過去經驗豐富，盼鄉親能給予機會，一起為永和服務。