許多人都曾有DIY的經歷，如果這時得到的歡愉、興奮感比跟真實的愛愛時還要大，可能會讓另一半感到非常挫折。一位女網友分享，男友自己來的時候，尺寸比和她一起愛愛大上許多，因此懷疑她的魅力是否不夠。有內行人透露可能原因，一起運動的話血液是流向全身，而自己DIY時運動部位較少、血液較能集中在下體，「充血肯定程度有差」。

原PO在Dcard發文表示，最近她多次撞見男友DIY，不過讓她心中一直耿耿於懷的，是男友那話兒的尺寸問題，「就是自己來的時候都大超多」，讓原PO相當擔心，「求解男生大小是不是沒辦法控制，有可能是因為對自己魅力沒什麼也有差的關係嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「自己來的時候血液只要集中弟弟，不用分散到全身，%%%的時候全身性運動，血液不能專注在弟弟，充血肯定程度有差，下次妳叫他躺著妳幫他服務，就能知道原因了」、「認真說，自己來其實比較舒服受到的刺激度比較強烈自然脹越大，%%享受的主要還是情感交流刺激度小相對就小」、「可能刺激不夠吧」。

不過也有網友分享相反情況，「我男友反而是相反欸，自己來的時候不需要到100%，都8分硬隨便尻一尻，但是實戰的時候硬爆，好喜歡」、「其實我覺得應該蠻多男生是這樣的吧？實戰比自己來硬，畢竟不是每個人都是『想像力是你的超能力』」。