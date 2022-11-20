台北市長候選人黃珊珊20日舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，熱情民眾擠進會場搖旗吶喊。（鄭任南攝）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天晚間選前超級星期天，今晚間7時於基隆路台泥舉辦「偉大市民挺珊珊」萬人大造勢，目前現場已湧入1萬人，428萬訂閱的Youtuber「葉式特工」的導演「葉公」站台力挺，更在台上大酸國民黨籍候選人蔣萬安是只當12天兵的貴公子哥；民進黨籍候選人陳時中白天防疫晚上跟財團喝交杯酒。

現場黃珊珊支持者每個人手拿加油旗以及發光手掌拍，熱情滿點，整個活動由藝人郭子乾開場，不斷帶著台下支持者高喊黃珊珊凍蒜，隨後便邀請第一位助講者葉公上台，葉公表示，人生多少會跌倒失敗，但不希望自己跌倒的時候抬頭看，看到的是一個權貴，當兵只當十二天，連基本的國民義務都不盡的貴公子哥；也不希望跌倒時候抬起頭看，看到的是一位拿著黨證，白天開防疫會議；晚上可以去跟財團喝交杯酒的政黨魁儡，「會讓我覺得我為什麼不加入民進黨。」

葉公喊話，希望在跌倒時抬起頭看，看到的是比自己還要努力的人，面對責任有捨我其誰使命感的黃珊珊，因為當我失敗時，才能跟自己說，如果我能跟黃珊珊一樣努力，我總有一天會成功。

葉公也開酸，陳時中的兒子因為爸爸是防疫指揮官，就可以拿到700萬限制型標案，叫那些每個月只賺2、3萬的年輕人情何以堪，這次的台北市選舉更像是對北市民信念的選擇，當我們失敗的時候，我們要相信權貴的力量還是黨政的力量，還是靠著我們自己可以努力的力量。

台下民眾狂搖手掌拍反應熱烈，接著北投市場自治會長以及各市場自治會長也都上台力挺黃珊珊，更強調過去藍綠沒人在乎過菜市場，就讓菜市場黑黑臭臭，直到黃珊珊當上副市長，努力推廣精進計畫，才讓台北市的市場逐漸乾淨、華麗升級，「一定要把黃珊珊送進市政府。」