九合一大選倒數一周，為防止選舉奧步，民進黨新北市長候選人林佳龍、議員候選人張維倩特別率領律師團，宣講賄選對於民主的傷害，超過百名鄉親參與，張維倩說，要號召全民一起反賄選，並邀請民眾自發性組成「抓鬼大隊」，期待為新北市帶來清新的選風。

林佳龍與張維倩共同宣傳民主的過程應維持乾淨選風，也製作圖卡向民眾宣導並增加民眾的記憶，這次宣導反賄選有幾個步驟，第一步，記住黑金候選人是誰，是誰來接觸賄選；第二步，保存證據或是選擇有影像記錄、聲音記錄的地方；第三步、打賄選檢舉電話0800024099轉4，守護民主也守護乾淨選風。

林佳龍表示，選舉倒數時刻，對於任何影響選舉的活動與行為都必須要格外注意。像宜蘭公民反賄選聯盟16日邀請6名宜蘭縣長候選人一起宣誓宣誓反賄選，但只有江聰淵、陳秋境、許鈜哲、朱振東4人到場，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙僅指派秘書代理，新北市長侯友宜先前卻為這樣的縣市首長候選人站台，難怪外界質疑侯友宜是否挺貪汙縣長。

林佳龍說，過去有民代處理選服收費、社團綁樁，或挨家挨戶依名冊送味素、肥皂，很多人會因為人情壓力，就跑掉一票兩票，但輸贏就是這幾票，所以大家要讓買票無效，讓這筆投資不划算，很多黑金要漂白做生意，需要特權所以買票，從民代到行政首長，取得位子是為了讓事業更好，然後造成品質很差，有很多後遺症。

林佳龍也強調，如果有接受過張維倩的服務，也呼籲要用選票來鼓勵，「如果服務比不過買票的人，人才就不會參與民主政治」。

張維倩說，選前一個禮拜都會特別精采，黑金買票賄選真的有夠多，但是這樣不對，是對民主傷害；她強調，反賄選是「幫助台灣民主」、「幫助子孫未來」、「有獎金可以領」三項好處，懇請大家端正選風，「選舉剩下六天，關鍵時刻，想要給錢賄選的都會在這時候出動，大家一定要堅定意志，共同打拚反賄選」。

張維倩表示，年輕人對於賄選是深惡痛絕，今天特別穿上律師袍與年輕律師一起組成律師團，向市民報告，只要檢舉賄選都會以秘密證人方式保障人身的安全與身份保密，檢舉獎金最高有一千萬元，鼓勵民眾檢舉賄選，淨化選舉風氣。