民眾黨新竹市長候選人高虹安20日昨晚造勢秀出的里長支持名單遭質疑灌水，高虹安競辦指出，有少部分里長收到積極關切與不小壓力，甚至是被要求不要出席活動。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹競辦發言人劉康彥表示，這是做賊喊捉賊，明明是未經同意就把里長列入名單說謊造假，竟回過頭嫁禍別人施壓，這就是高慣用的模式，從不承認、轉移焦點。

高虹安競選團隊昨秀出里長支持名單，遭質疑灌水。高虹安表示，沈慧虹不要用記者會去肉搜或施壓里長，里長名單是和副議長余邦彥一起討論，對方也經聯繫同意後才提出。

劉康彥強調，已經有多位里長主動表示，從未被高虹安團隊徵詢過意願，除了要表達不滿，也要向高虹安團隊抗議。

劉康彥說，被抓包還鬼話連篇，不尊重民意，多位里長不具名表示，擔憂被里民誤會支持高虹安，會影響到自己的選舉，高虹安這樣造假，是為個人選情，陷里長於不義，完全不考慮里長被冒名所受影響，非常自私。

被問到是否參與高虹安造勢場，湳雅里長杜榮輝表示，「沒有，我根本不知道啊，今天里民傳Line、電視台播，我才知道（被掛上去），昨天都在家裡。」他強調，「完全不支持高虹安，從來不曾去過她活動，我們不可能支持她」，他也表達抗議，表示已造成任擾，「里民一直打給我，說名字怎麼會出現」。

舊社里長戴錦燦也說，昨天沒有去那個活動，都在家裡，選舉快到都在關心舊社里里內事情，朋友傳訊息給他，才知道上榜。他表示，他不支持高虹安，「被掛名很納悶，這樣掛名，好像有點被欺負」。至於有沒有被施壓，他則說，民主國家愛支持誰就支持誰，很簡單。