桃園永豐雲豹今（20）日迎來背靠背比賽，繼續坐鎮主場面對台中太陽，也是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台的第2場比賽，此戰一開賽他迅速熱機，台中太陽「特案外籍生」白薩想強行切入挑戰禁區，卻被人高馬大的霍華德一掌搧出，隨後2人更是引爆了肢體衝突。

霍華德昨役直到首節剩下1分鐘時才進帳個人在T1的首分，今天迎戰台中太陽的比賽，霍華德開賽不到一分鐘，就以一記中距離跳投開張分數，也是雲豹本場比賽首分，外線投射也是霍華德來台之後，不斷苦練的一項技能。

而霍華德本身就非常強悍的防守功夫，在禁區沒有3秒的限制之下更是予取予求，首節比賽剩下6分41秒時，台中太陽來自蒙古的外籍生白薩試圖闖進籃下取分，卻已經被老練的霍華德看出意圖，即便白薩已經做出拉桿動作，還是讓霍華德展現強大彈跳及爆發力，狠狠賞了一記麻辣鍋，讓現場主播興奮大喊「Not in my house（不要侵門踏戶）」

根據現場重播畫面來看，2人落地之後雙腳糾纏在一塊，霍華德為了避免受傷，面帶不悅動手推了白薩一把，霍華德甚至怒噴了幾句垃圾話，展現十足的霸氣。

T1聯盟本來將在本賽季取消外籍生制度，但為了保障球員及台中太陽球團權益，白薩成為聯盟首位也將會是最後1位的「特案外籍生」，白薩也不會受外籍球員上場限制，可與隊上2名洋將一同上陣。