大陸女星金巧巧8歲學芭蕾，因岀演MV女主角在演藝圈出道，後在演藝圈參演多部作品，其中最令觀眾印象深刻的是電視劇《西遊記續集》的孔雀公主，由於外型亮麗，演了不少公主角色，被冠上「公主專業戶」的稱號，2011年和博納影業總裁于冬相戀、淡圈生子，如今47歲的她很少在螢光幕前露面，近日一段跳舞的影片卻被網友批臉太僵。

她17日在抖音上傳跳舞影片，金巧巧一襲紅色漢服和古典造型赤腳跟著音樂起舞，舞姿曼妙，裙襬隨風飄逸仙氣十足，不過卻有網友指她過去曾失言「瞧不起農村人」，讓金巧巧親自解釋：「我從來沒有說過自己『演不了村姑，只能演公主』這樣的話。『歧視農村人』、『誇自己洋氣』這些話也跟我沒半點關係。但媒體斷章取義帶節奏的文章到處都是。沒辦法，總會有人相信不良媒體。有時間可以看一看《可凡傾聽》完整的影片，相信大家不會這麼說了。有空多來直播間轉轉，了解一下真實的我到底是什麼樣的人」。

47歲金巧巧被網友批評臉僵。（圖／微博）

不少人支持她的觀點，卻有網友發現47歲的金巧巧臉部線條有些僵硬，有整容的痕跡，對此金巧巧高情商回應：「你說著開心就好」，許多網友也表示：「這臉怎麼了，不再是西遊記裡面那個孔雀公主了」、「妳是整容了？」、「總感覺臉醫美了，原來的長相很好看了」、「好像和以前不像了呢」、「臉變樣了」面對網友提問，金巧巧承認上了年紀「歲月是把殺豬刀，孔雀公主的時候是小姑娘。 現在是阿姨，讓我們都面對現實吧」。

過去金巧巧開火鍋店，影帝周潤發跟張家輝都有去捧場，交情非常好。（圖／金巧巧微博）

金巧巧2011年與博納影業總裁于冬相戀，2013年兩人的女兒出生，許多演藝圈明星都去了金巧巧女兒的周歲生日宴，2017年金巧巧在香港生下二胎兒子，滿月酒不少香港大咖藝人都有去，賓客有黃百鳴、張家輝等人，金巧巧的火鍋店開幕，連周潤發、向太、章子怡、吳京都有去捧場，可見夫妻倆人脈廣闊。