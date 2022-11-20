「團團」因腦部病變急遽惡化， 19日下午1點48分離世。趙少康質疑，團團離世，蔡英文默不吭聲，反觀美國總統拜登的狗過世，蔡英文第一時間表示哀悼。對此，總統府發言人張惇涵表示，團團的離開，包括總統在內，很多人都感到難過不捨，趙少康卻只想到政治的統獨藍綠。趙少康也於傍晚在臉書回應，「蔡英文的總統府實在很可笑，幹嘛說那麼多話來罵我？」其實只要蔡英文說一句「我對團團的離開跟大家一樣感到很難過，團團好走」不就好了？

趙少康今（20）日稍早在臉書發文指出，當初美國總統拜登飼養13年的德國牧羊犬「冠軍」（Champ）離世，蔡英文第一時間就立刻留言哀悼，但陪伴台灣人14年的團團因病過世，蔡卻無動於衷、不聞不問，連一句悼唁的話都沒有。

趙少康提到，蔡英文對「冠軍」的熱情與對團團的冷血，實在有天壤之別，他直言一個人的意識形態竟然能把最起碼的人性都淹沒，真是可悲可懼。

對此，總統府發言人張惇涵表示，團團伴隨著許多人的兒時回憶，對於團團的離開，包括總統在內，很多人都感到難過不捨，也感謝台北市立動物園及醫療團隊盡力到最後一刻。

張惇涵說，非常遺憾也令人訝異的是，當許多人不捨團團生命的離去，趙少康卻只想到政治的統獨藍綠。只好用趙少康的話來回應他，這才是「意識形態把人性淹沒，可悲可懼」。

趙少康也於傍晚在臉書回應，「蔡英文的總統府實在很可笑，幹嘛說那麼多話來罵我？」其實只要蔡英文說一句「我對團團的離開跟大家一樣感到很難過，團團好走」不就好了？這句話很難說出口嗎？

趙少康質疑，蔡英文還是沒為團團說一句話，蔡英文可以為拜登的狗說那麼多話，為什麼不能為可愛的團團說一句話？