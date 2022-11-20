國民黨基隆市長候選人謝國樑昨(19日)在北北基桃晚會中提到，11月26日投票日基隆會有大規模停電。台電則解釋說當天是例行性變壓器吊檢停電工作，只影響142戶，而且不包含投開票所。民進黨基隆市長候選人蔡適應則表示，謝國樑這番話根本是在鬼扯。國民黨前台北市議員羅智強則批，謝國樑幫民進黨少一個包，蔡適應還來罵謝國樑，萬一投票日當天因為停電而有什麼疏失，這個責任蔡適應、民進黨揹得起嗎？

「昨天基隆人大傻眼，台電居然要在投票日計畫性停電？」羅智強今(20日)在臉書發文指出，信義區和中正區的許多民眾，都收到了台電要在11月26日停電的「停電通知書」。他質疑，投票日停電，民進黨政府和台電是一點sense都沒有，還是藏什麼壞心眼？

羅智強表示，幸好在謝國樑公開質疑之後，台電趕緊取消計畫，表示是自己思慮不周，沒注意到當天是投票日。照理說，台電知錯能改，這件事也就完了，沒想到蔡適應居然跳出來，說謝國樑「鬼扯」。

「我要請大家注意時間點。」羅智強強調，是台電先發停電通知單，謝國樑踢爆，台電才有取消，如果沒有謝國樑注意這件事，很可能台電糊理糊塗就繼續下去了，那萬一投票日當天，因為停電而有什麼疏失，這個責任台電、蔡適應、蔡英文、民進黨揹得起嗎？

羅智強直批，謝國樑幫民進黨少一個包，蔡適應還來罵謝國樑，這種恩將仇報的心態，只能說不愧是民進黨。又或者，蔡適應氣的是，謝國樑的爆料，壞了民進黨在投票日的什麼「計劃」嗎？