網紅林甄馨有著「最美禮生」、「通靈神女」、「翹臀美姬」、「最美通靈師姐」等美稱，在網路上擁有不低的人氣。豈料，她的美艷外型也帶給她不少麻煩。近日，有不明人士透過臉書發送一些低俗言論以及照片。對此，林甄馨不忍了，霸氣開罵並提告，引發網友熱議。

今(20)日，林甄馨怒在臉書上PO出一篇貼文，內容指出這2、3日內，有 網友傳給她下體的噁心照片，見她都不回覆訊息，還變本加厲，多次傳諸如「我可以幫你口X子宮嗎，你要多少錢我可以給你」、「包你對我噓噓不穩」、「包你爽爽高潮，大家一起爽爽好嗎」、「包你每天早上走路開開」、「我很喜歡做X」等騷擾話語，讓她相當憤怒。對此，林甄馨除了霸氣開罵外，還向警方備案封鎖他，期望能讓不明人士停止這種不當行為。

貼文在網路上PO出後，讓不少網友義憤填膺，留言指出「其實不要理會，因為這算是應該屬於心裡上的問題，不能回應，否則他會一直傳因為就可以收到了妳的回應」、「回他：像牙籤還敢拿出來」、「馨注意安全」、「直接開吉。」

林甄馨曬出騷擾訊息。(圖／翻攝自林甄馨臉書)

性感網紅林甄馨過去透露過自己擁有「特殊體質」，能感應到一些普通人無法知曉的東西。日前，南韓梨泰院發生踩踏慘案。她曾自曝聽到「有種聲音叫我們別去。」意外逃過踩踏事故。事後，她在網路上分享這則故事，網友回應呈現正反兩極的趨勢，有人深信不疑，也有人認為僅僅是馬後炮作秀而已。

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