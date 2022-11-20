台中市長候選人蔡其昌20日在海線舉行大造勢，現場湧入逾萬名支持者，媒體人廖筱君站台表示，蔡其昌謙虛、尊重專業，是立院的模範生，呼籲台中換黨做做看，將蔡其昌送進台中市政府。

廖筱君指出，蔡其昌謙虛、尊重專業，是立院的模範立委，一個行動派的立委不膨風，說到做到，他在立法院協商每件事都能到位，綠色執政是品質保證，讓台中換黨做做看。

廖筱君提到，蔡其昌讓她看到台中的未來、台中的願景及台中的美好，疾呼大家把蔡其昌送進台中市府，讓蔡其昌贏，還要贏的漂亮，贏回台中光榮。