台中市長候選人蔡其昌20日在海線舉行大造勢，現場湧入逾萬名支持者，媒體人廖筱君站台表示，蔡其昌謙虛、尊重專業，是立院的模範生，呼籲台中換黨做做看，將蔡其昌送進台中市政府。
廖筱君指出，蔡其昌謙虛、尊重專業，是立院的模範立委，一個行動派的立委不膨風，說到做到，他在立法院協商每件事都能到位，綠色執政是品質保證，讓台中換黨做做看。
廖筱君提到，蔡其昌讓她看到台中的未來、台中的願景及台中的美好，疾呼大家把蔡其昌送進台中市府，讓蔡其昌贏，還要贏的漂亮，贏回台中光榮。
台中市長候選人蔡其昌20日在海線舉行大造勢，現場湧入逾萬名支持者，媒體人廖筱君站台表示，蔡其昌謙虛、尊重專業，是立院的模範生，呼籲台中換黨做做看，將蔡其昌送進台中市政府。
廖筱君指出，蔡其昌謙虛、尊重專業，是立院的模範立委，一個行動派的立委不膨風，說到做到，他在立法院協商每件事都能到位，綠色執政是品質保證，讓台中換黨做做看。
廖筱君提到，蔡其昌讓她看到台中的未來、台中的願景及台中的美好，疾呼大家把蔡其昌送進台中市府，讓蔡其昌贏，還要贏的漂亮，贏回台中光榮。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。