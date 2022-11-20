韓國偶像明星在鏡頭前各個光鮮亮麗，但私下為了維持完美體態，皆須有高強度的飲食控管及自制力，昨（19）日防彈少年團(BTS)成員金泰亨(V)在IG限時動態中自曝體重數字，讓粉絲驚呆了。

防彈少年團成員金泰亨昨（19）日，在IG限時動態中曬出一張她站在體重機上的照片，而體重機上的數字顯示63.4公斤，但金泰亨官方顯示身高為179公分，雖然多數人可以料到偶像的身材一定偏瘦，但當實際數字曝光後，仍覺得震驚。

金泰亨在IG限時動態中自曝體重數字僅63.4公斤。（圖／截圖自金泰亨IG）

除了男偶像外，許多女偶像們也是費盡心思減肥、節食，像是南韓歌手IU(李知恩)之前她曾公開過她的減肥食譜「早餐：蘋果1顆，午餐：地瓜2個，晚餐：蛋白飲1杯」，雖然能夠快速瘦下來，但長期下來卻會影響健康，對此粉絲們也相當擔心。

事實上，曾在美國受過韓國練習生特訓的歌手陳芳語，曾經在媒體訪問時透露，每天除了練習唱歌跳舞外，公司甚至要求減肥，每天給予的食物約一杯的分量，而原本一天劑量為一顆的減肥藥，公司更是要求他們吃下五顆，這讓陳芳語實在是受不了決定離開，之後才到台灣發展。