運動賽事19、20日在宜蘭運動公園體育館聯合舉辦，吸引全國近400名健美選手角逐。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣副縣長林建榮（中）表示，希望藉由此賽事鼓勵縣內選手與全國選手相互交流，提升選手的競爭力，進而培養出世界一流的運動選手，為台灣爭光。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

首屆「宜蘭縣縣長盃全國健美錦標賽」與「第4屆全國健美健身錦標賽暨亞洲健美健身錦標賽國家選手選拔賽」，19、20日在宜蘭運動公園體育館聯合舉辦，吸引全國近400名健美選手角逐；副縣長林建榮期盼，此賽事能鼓勵縣內選手與全國選手相互交流，提升競爭力，進而培養出世界一流的選手，為台灣爭光。

全國性健美健身賽事首次移師至宜蘭縣舉辦，中華民國健美健身協會與宜蘭縣體育會健美委員會攜手合作，於18日至19日，辦理為期3天的賽程，並邀請財團法人中華運動禁藥防制基金會於比賽現場推廣反運動禁藥觀念及藥物檢測。

協會理事長許安進表示，此次賽事吸引近400位選手報名參加男子新秀形體組、健體組、女子新秀比基尼組、健康小姐姐組等668個項目，賽況非常熱烈，且參與健美健身的選手們皆秉持「公平競爭」的理念，反運動禁藥，健康、盡情的享受賽事。

體育會理事長蔡岡志指出，去年在縣議員黃浴沂極力爭取下創立了健美委員會，黃浴沂並扛下主委的重任，率領縣內健美代表隊參與今年10月舉辦的全民運動會，奪得2金1銀的佳績，為宜蘭健美運動項目貢獻許多，未來將持續辦理比賽，讓健美健身在宜蘭發光發熱。

副縣長林建榮表示，感謝全國健美健身協會來到宜蘭辦理賽事，除了帶動宜蘭健美健身風氣，創造宜蘭觀光產業的經濟效益，亦鼓勵縣內選手與全國選手相互交流，提升選手的競爭力，進而培養出世界一流的運動選手，為台灣爭光。

縣府教育處說明，長期致力推展各項全民運動，更編列預算辦理各種大型運動賽事及活動，未來將持續爭取相關經費，結合各單位資源且公私協力，提升縣內軟、硬體設施，讓民眾培養運動習慣，擁有健康及強健的體魄，並塑造宜蘭運動風氣，拚出宜蘭好健康、好運動。