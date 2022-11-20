國民黨台中市長候選人盧秀燕（右五起），20日晚間與台中市議會副議長顏莉敏共同舉辦聯合問政說明會，現場高喊「凍蒜」。（盧秀燕競選總部提供／林欣儀台中傳真）

選前黃金星期天，國民黨台中市長候選人盧秀燕20日馬不停蹄，接連參加親子活動、陸軍官校校友會及議員舉辦的造勢活動，晚間更與台中市議會副議長顏莉敏共同舉辦聯合問政說明會，上千支持群眾湧入會場、高喊「梧棲向前行、台中一定贏、盧秀燕凍蒜」，氣氛熱絡。

盧秀燕在問政說明會中表示，選舉應該強調選賢與能，但這次選舉聽到的都是在罵人，罵人不必成本、不用拿出成績單，是最簡單的方式；蔡英文總統來台中11次，每次都在罵她，但她不會介意，仍然歡迎總統來，希望總統把建設與經費帶到台中。

盧秀燕強調，她一路堅持正向選舉，希望帶給下一代好的選風，所推出的競選看板也都是寫出政績、理念；4年任期內有沒有做事，民眾都知道，政治人物不應該淪為酸民，呼籲大家用選票「下架負面選舉」，相信素養高的台中市民會做出最佳選擇。

盧秀燕也特別為台中購物節宣傳，呼籲到台中的中央官員都能多消費；她同時指出，世足賽最近將開幕，台中南屯的重大建設「國際足球園區」也即將動工，足球園區的規畫符合國際賽事場地規格，未來台中就能爭取舉辦更多國際賽事，帶動地方發展。