在埃及舉行的COP27 全球氣候峰會，近 200 個國家代表同意設立一個「損失受害基金」(loss and damage)，幫助脆弱國家應對極端氣候災難。這是本次會議較正面的積極成果。但是會議結論沒有規定減少溫室氣體排放的總量，也沒提到淘汰化石燃料(煤、石油、天然氣)的時限，因此許多環境團體仍然對這次會議並不滿意。

CNN報導，這一次COP27的 協議，再次重申「阻止全球升溫1.5度」的目標，也就是希望全球平均氣溫，相比於工業化之前，能夠限制在升溫1.5度的範圍內。這是許多國家的關鍵要求。但是，協議只提到阻止升溫的目標，有關「減少溫室氣體排放」的相關條文沒有獲得通過，主要是美國與歐盟這些進步大國不同意，因為這些國家仍然相當仰賴化石燃料。

所幸，美國和歐盟國家首次同意成立一個基金(損失與受害基金)，協助那些因為富裕工業化國家造成的汙染，導致環境破壞與生存危機的小國渡過難關。這一決定獲得肯定，包括環保團體與發展中國家、島嶼小國都同意這是重大成就。

與會的美國官員表示，該基金將採取必要措施，來支援受損和遭破壞的環境資源，這是不包括「責任」或「賠償條款」。因為用上這些詞語，可能造成法律責任和訴訟。

在好消息之後，也有很多議而不決的問題，主要就是沒提到要落實哪些減碳的具體工作。氣候專家表示，今年的結論仍然只是「逐步減少煤電、逐步取消低效的化石燃料補貼」，但沒有進一步「呼籲逐步淘汰所有化石燃料」。

對此，歐盟綠色協議執行副主席提墨曼斯 (Frans Timmermans) 說：「沒有協議總比糟糕的協議來的好。」

還有一項重大進展，是美國和中國大陸(世界上最大的兩個溫室氣體排放國)，恢復了正式氣候談判。美國特使凱利(John Kelly)在會議前就表示：「全球氣候目標需要兩個大國的共同努力，如果中國大陸不執行，即使美國正朝著 阻升1.5 度的計劃，我們也無法實現這一目標。」

雖然兩國沒有發表重大的聯合氣候聲明。但恢復正式溝通，被視為相當正面的好現象。

文章來源：COP27 summit agrees on landmark climate ‘loss and damage’ fund, but does little to encourage rapid cuts to fossil fuel use

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#COP27 #全球氣候峰會 #補償協議 #溫室氣體減量