奧萬大園區販售泛泰雅織布技藝所製作的帽子、包包的相關產品。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

部落長者親自教授遊客剝麻取纖技法，體驗梭織工藝。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉松林部落、全國知名織女何珍襄，為了發展傳統織布技法成立「里山織色工坊」，近年也協助培育織女，將所設計的織紋免費供部落使用，19日舉辦「山林藝起來」成果發表會，現場展示50件原創織品及友善農產品展售，還舉行梭織工藝文化體驗活動，由部落長者親自教授剝麻取纖傳統技法。

林務局南投林管處推動「社區林業計畫」 ，2019年起輔導南投縣仁愛鄉松林部落傳承傳統織布技藝，並發展泛泰雅族的織布工藝。輔導部落居民執行苧麻復育、梭織工藝文化推廣、部落遊程體驗和里山倡議等工作，經過4年努力舉行「山林藝起來」成果發表會。

松林社區發展協會理事長高詠斐表示，部落執行苧麻種苗保育與管理，不僅為滿足部落復振苧麻工藝文化的需求，也兼具逐步建立苧麻知識體系的任務，同時可提供其他族群和部落免費苧麻苗。而部落織品的開發設計，則由里山織色工坊何珍襄老師協助培育部落織女，並將所設計的織紋免費提供部落使用，形成「以在地企業培力部落產業」的發展模式。

南投林管處長李政賢說，奧萬大國家森林遊樂區與部落合作密切，發展生態旅遊，推廣部落文化，里山織色織品等產品也在園區展示及販售。未來管理處會持續輔導部落，保全土地健康，活用自然資源，整合傳統知識和現代科技，並運用公私協力機制，整合部落內外資源，以營造里山永續發展願景。