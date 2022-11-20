選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊晚間7時於基隆路台泥停車場舉辦「偉大市民挺珊珊」萬人大造勢，台北市長柯文哲率領民眾黨小雞們上台助講，感性直說「沒有黃珊珊，我沒有辦法克服那麽多困難」，並細數黃珊珊過往擔任副市長時期為台北市的貢獻，黃珊珊是最好的市長人選。

黃珊珊的造勢大會進入下半場，藝人郭子乾模仿柯文哲登場，讓台下觀眾笑翻，隨後柯文哲率領民眾黨台北市議員候選人們上台，並發表演說，柯文哲表示，還有6天就要決定台北的未來，在這場選舉當中，其他的候選人都因為這場選舉才開始認識台北，黃珊珊從24年前，當上議員開始就走遍台北市的12個行政區。

柯強調，自己當市長站在質詢台上，由他來評斷議員好壞最正確，黃珊珊擔任議員時問政最認真也不會關說，六屆都沒有負評，所以就邀請黃當副市長，結果三個月後疫情就爆發，後來黃珊珊病倒，還是拚命工作，因為他放不下這座城市。

疫情期間柯文哲在醫院忙；黃珊珊在各個社區快篩站，現場解決問題，柯文哲感性道，謝謝黃珊珊跟市民朋友，陪著自己撐過了疫情最艱辛的時刻。柯文哲接著細數黃珊珊擔任副市長時期的政績，包括推動公辦都、市場改建、國際賽事等，並且高喊如果想要繼續推動這些成績，「請一定要支持黃珊珊。」

柯文哲感性表示「沒有黃珊珊，我沒有辦法克服那麽多困難。」更要台下支持者原諒自己如此激動，柯文哲表示，過去8年來，自己從早上7點半工作到晚上11點，過去那麼辛勞工作，所以心情很焦慮，很怕台北市又回到8年前，那時候有複雜政商關係，公務員都不敢做事，更別說創新，根本死氣沈沈，已經堅持了8年的改革之路，請不要停止。

柯文哲最後向台下喊話，「你們不是藍不是綠，你們是自由的，所謂的超越藍綠不是消滅藍綠，而是藍綠可以和諧的生活，黃珊珊是這座城市最大的公約數，他當市長才可以終結藍綠漩渦。」