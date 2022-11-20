111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽18日到20日在台南成功大學，進行公開女一級第一階段預賽，上季亞軍台灣師大20日本階段最後一戰，在大四前鋒陳靳豫萱繳出21分、11籃板大專生涯代表作幫助下，助隊98比58輕取台灣體大，笑納3連勝。

陳靳豫萱此役先發出賽28分鐘，21分、11籃板締造個人首度「雙十」數據，且全場14罰中7，創生涯單場最高罰球數，外加6助攻、3抄截，留下精彩數據，也讓台師大以3戰全勝結束本階段賽程。

陳靳豫萱在UBA賽事過往罰球紀錄，108學年大一菜鳥球季只打2場2罰中1，109學年40罰中31，命中率77.5％，110學年上季共42罰中30，命中率71.4，本季迄今3戰僅第2場對清華4罰中3，就是此役14罰中7，對於自己與台灣體大一役不斷上罰球線，173公分的陳靳豫萱說：「台體大禁區沒身高優勢，只要我殺進籃下，幾乎都可買到犯規，只可惜自己掌握度不太理想。」

台師大本戰全隊31罰中20，除陳靳豫萱14罰中7，另一得分主力陳映慈11罰中9，也即兩人合計25罰16，其他隊友合計才6罰中4，一樣罕見。

台體大大三射手謝亮平投進3記三分球、拿18分，大三替補後衛黃羽婷10分，個人連兩場得分上雙，外帶5籃板、3助攻、2抄截。

台體大本階段苦吞3連敗，遠不如預期，特別是前兩戰各以5分、2分小輸主要對手台科大、美和科大很傷，極不利於尋求重返6強，接下來第兩階段還有8場賽事，起碼得拿5勝甚至6勝，才有晉級6強機會，不過挑戰難度不低，教練唐誌陽說，還是得試著一拚。