民進黨台北市長候選人陳時中被爆選前急售高雄豪宅，轉手獲利千萬，而該豪宅就位於高雄亞洲新灣區「國硯大廈」，被稱為「高雄第一豪宅」。媒體人張禹宣直批，國硯最高單價還曾飆到68.5萬元/坪，正常人誰會購買這樣的產品？且完工8年來還是毛胚屋，恐怕也只有「殷實商人」才做得出來。

「陳時中的豪宅，完全是在玩數字遊戲。」張禹宣發文指出，陳時中是在2011年透過「預售屋」方式購入的高雄第一國硯，而國硯是從2010年開始預售，直到2014年才完工。換言之，陳時中買賣的當下並非實體而是「權利移轉」，直到2014年竣工完成所有權登記後，才是正式的買賣。

而奢侈稅是在2011年7月上路，陳時中恰巧適用2年的閉鎖期條款，真相是陳時中在2014年過戶後，兩年閉鎖期一開，就立刻在2016年將房產擺到市場上待價而沽，不料又遇上房地合一稅上路，這才演變成今天的局面。

另外陳時中又聲稱，是因為祖父母與家族住在當地才一起買房，更是邏輯不通。如果是當地家人有需要，為何不直接購入中古屋，而是買了預售屋。甚至等到完工之後，都已經時過8年之久，裏頭竟然還是素地「毛胚屋」，如果是一片孝心，又怎麼會因為陳時中人不在高雄，就此晾著無人進住？

張禹宣強調，所有稍微涉及房地產的都知道，投機客在買房時慣用的手法，就是用高額成數的貸款，透過只繳利息的方式買空賣空轉手，所以後續政府才會將房貸的成數逐步調降，甚至是閉鎖期拉長，這難道不是買空賣空？

張禹宣說，看一下國硯的資料，非但是高雄第一豪宅，還是一層一戶獨立雙電梯，頂樓還有空中酒吧，蟬連十年豪宅寶座，甚至最高單價還曾飆到68.5萬元/坪，試問正常人誰會購買這樣的產品，然後完工8年來還是毛胚屋，恐怕也只有「殷實商人」才做得出來。