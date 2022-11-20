1126選舉逼近，有一位前民進黨黨員、桃園的網友在臉書表示，一個立委平常有沒有在做事，有沒有在照顧經營地方，從他提案的法案就可以了解，是實實在在還是虛有其表！這位網友直言，11/26是桃園市智力測驗，望大家謹慎投票，而他是不會投鄭運鵬的！

這位網友在9月時因為理念不合，認為民進黨未能堅持清廉勤政愛鄉土，憤而聲明退出民進黨。網友指出，各縣市的立委是拼了命把中央建設、預算拉回來自己的選區，而「我們的立委」執行黨意政策、玩玩鋼彈。讓這種立委選上市長，只會繼續變成一個魁儡，繼續執行黨意。當年空降桃園選立委，桃園人沒有嫌棄，大方擁護，剛選上也沒住桃園。

網友披露，大園航空城，多少的鄉親長輩，被迫搬離自己從小到大的居住環境，大房子變小房子、小房子變沒房子，多少鄉親長輩還要頭痛如何來背債重建家園的種種問題！

網友指控，這些地方的困難，哪一點沒有跟你們當面私下反應拜託，得到的回覆，不是說這些是個案，就是說這些鄉親這些刁民只是不滿足。

網友強調，就當作智力測驗吧！這是清廉勤政愛鄉土嗎？總圖書館漏水針打成這樣，這樣的公共工程品質是你要的嗎？招標黑幕重重，從一開始的不能使用明火，到後面的可變更使用執照，放任廠商大搞二次工程。

網友最後寫道，11/26桃園市智力測驗，望大家共勉之，謹慎投票，但是他不會投鄭運鵬！