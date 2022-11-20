由於東北季風影響，明（21）日東半部地區有局部短暫雨，西半部山區也有機會出現局部短暫雨，另外夜晚及清晨中南部內陸平地仍有局部霧或低雲出現。氣象局表示，周二（22日）晚起各地轉短暫雨，直到周日（27日）才逐漸轉乾，其中周六（26日）降雨略減少。

氣象局公布明日降雨分布圖。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天迎風面的東半部地區雲量較多，有局部短暫雨，西半部山區也有機會出現局部短暫雨，其他地區則維持多雲到晴；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約21至23度，白天高溫在桃園以北及東半部地區約24至26度，新竹以南地區可以來到28至31度，中南部日夜溫差大。

氣象局提醒，周一、周二夜晚及清晨中南部內陸平地仍有局部霧或低雲出現機率；周一風力仍強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，海邊活動注意安全。

氣象局公布未來天氣分析。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二晚至周六（22日至26日）東北季風再增強、華南雲雨區東移影響，各地水氣增，北部、東北部氣溫略降，其他地區雲量稍增或降雨可能使白天高溫稍降；周二晚至周五中部以北及東北部地區短暫雨，其他地區及離島局部短暫雨，周六降雨略減少。

下周日（27日）北台灣回溫，中南部陽光露臉，其他地區整體舒適溫暖，大台北、東半部地區及馬祖仍有局部短暫雨，其他地區及金門、澎湖多雲到晴。