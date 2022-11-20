61歲男星庾澄慶（哈林）曾與伊能靜結婚9年，恢單後於2016年再婚，對象是當時任職主播的張嘉欣，夫妻倆作風低調，幾乎不曾在公開場合曬恩愛。上週，哈林和當年組成的「雲霄飛車」樂團重聚演出，不少演藝圈星友都到場支持，連張嘉欣都難得上台亮相，氣氛達到最高潮。

庾澄慶16日在臉書高興地寫道：「Rollercoaster reunion！雲霄飛車重聚！四十多年了！好久沒有一起表演！這一夜歡笑汗水淚水鼻水交織！」原來庾澄慶求學期間和好幾個朋友共組樂團「雲霄飛車」，其中一位包括音樂製作人王治平，他們當年常在西餐廳、學校迎新活動和畢業晚會表演，如今40多年過去，昔日戰友再度一起踏上舞台，讓庾澄慶心中感觸良多。

「雲霄飛車」樂團在台上帶來多首經典好歌，其中庾澄慶唱到《情非得已》時，離開主播台多年的妻子張嘉欣，難得上台一起合唱，照片中，她綁著馬尾，身穿黑色俐落服飾，搭配閃閃發光的飾品，與老公相視而笑，眼睛彎彎的相當好看，網友看了驚喜不已，紛紛直呼張嘉欣很漂亮，也非常難得看到這對夫婦放閃。

庾澄慶、張嘉欣難得一起上台，夫妻倆感情超好，羨煞眾人。（圖／IG）

哈林昨（19日）出席2022愛不止息慈善晚會，罕分享夫妻的生活，透露前陣子到馬來西亞工作，太太愛相隨，夫妻倆一起在當地旅遊，默認每天都恩愛如昔。