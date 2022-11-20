美魔女丁國琳曾擔任造型化妝師，因亮麗外型被發掘以歌手身份出道，後來岀演電視劇《台灣霹靂火》以反派角色一炮而紅，精湛演技和火辣身材成為一大亮點，因時常演反派讓她被冠上「壞女人專業戶」的稱號。近日她在節目上透露懷孕8個月才透過報紙發現男友身邊不止她一個女人，並在她產後9個月辦婚禮另娶他人。

丁國琳近日登節目《小姐不熙娣》提起過去未婚生女一事，透露40歲時懷上男友的孩子，懷孕初期男方表示兩人可以一起養育孩子，沒想到懷孕8個月時戀情登上報紙，她才知道男友身邊還有5個女朋友，驚呼：「我是小六！」且男友在見報後就躲起來了，就算知道丁國琳懷著小孩也沒有連絡。對此，丁國琳看得很開，直言：「我只能說我那時候40歲嘛，我已經在對的時間做了對的事，生小孩，只是我沒有遇到對的人而已」。

丁國琳看報紙才知道對方有很多女朋友。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

丁國琳表示前男友怕她去婚禮鬧場。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

丁國琳獨自產女後9個月就聽聞前男友要辦婚禮，前男友眾多女朋友中有一個愛到無怨無悔，前任結婚時還安排十幾個保鑣，怕丁國琳到婚禮現場鬧場。她透露自己沒有為遇到壞男人流淚，得知對方劈腿後就去做了愛滋檢查，慶幸驗出來沒有得到性病，小孩也健康。

許多網友表達對丁國琳的欣賞：「這才是堅強的女人，離開渣男要笑不是哭」、「其實丁國琳不錯欸，知道孩子是自己要生的，很多男女交往，沒有做到保護自己，真的要有正確觀念，沒有婚姻不要有孩子比較好」、「丁真的很棒，觀念很先進直接就驗有沒有愛滋」。