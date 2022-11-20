吳敏菁、吳建輝／彰化報導

選前黃金周日，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳20日都在員林舉辦造勢大會，黃秀芳強調，她是一個有自信的縣長，也是「說到做到」的縣長，做不到的事情不說，將全面恢復重陽節敬老禮金、爭取台灣燈會在彰化舉辦。

黃秀芳造勢晚會，現場旗海飄揚，湧入數千人，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、立委陳素月、立委陳秀寳等人，都輪番上台助講。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳造勢晚會，行政院長蘇貞昌等站台助講。（吳建輝攝）

王美花指出彰化是農工大縣，但沒有發揮，其實要問彰化怎麼做，就是問台灣怎麼做，要讓全世界看到台灣的重要性

，就是把經濟做好、民主發揚光大，彰化需要用水，經濟部已經再興建鳥嘴潭，未來將有21萬噸供水，彰化擁有最好封場，外商投資發展離岸風電，但彰化興建維運港卻速度慢，這和重不重視產業發展有關，呼籲支持黃秀芳，中央和地方一起配合，打造最好居住的地方。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳，強調全會恢復369重陽敬老禮金，爭取舉辦台灣燈會。（吳建輝攝）

游錫堃強調選出好的縣長，影響縣政好壞，也關乎兩岸和平，要拚下去。陳其邁表示，爭取辦燈會，旅館、攤商等生意都大好，疾呼要選出重視地方心聲的縣長。 魏明谷則質疑王惠美沒有交通建設，認為要推動捷運，彰化和台中要合作，否則破產，一條線要8000搭乘，除非員林有100萬人口。

黃秀芳強調，選舉只剩最後5天，彰化要變成什麼城市，就在手中這張選票，過去推動風光大縣，是未來發展的契機，將引進創新產業，讓年輕人留在故鄉，老人得到照顧，承諾當選後，各鄉鎮都有公共托嬰中心、共融公園，並持續推動社會住宅，彰化市已經動土，員林市也將要興建。恢復重陽節369敬老金。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳，強調全會恢復369重陽敬老禮金，爭取舉辦台灣燈會。（吳建輝攝）

黃秀芳再次強調，她是一個有自信的縣長，也是「說到做到」的縣長，做不到的事情不說，強調上任後就會爭取「台灣燈會」在彰化舉辦，把商機帶來彰化，也讓彰化的經濟因「台灣燈會」有起飛的轉折點。