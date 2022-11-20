基隆市長林右昌20日在臉書釋出，執政8年來的政績影片，感性向市民喊話「因為有各位的支持，我們一起改變基隆，讓基隆進步！」他強調，「接棒基隆、延續光榮」，民進黨基隆市長候選人蔡適應是基隆市民最好選擇，基隆需要你我共同守護，26日一起挺身而出，回家投票。

林右昌今在臉書PO出2分49秒影片，內容自基隆市政府開始，數字從1年跳轉至8年，有416周、2920天、7萬80小時，畫面出現林右昌邁入市府，與市府同仁開會。

接著呈現林右昌8年來政績，包括讓正濱漁港彩色屋成為台版威尼斯、清除電纜線看見基隆天際線、拆除基一信橋並打造國門廣場迎向世界、形塑基隆嶼成為「台灣龍珠希望之島」、潛水撿海廢締造千人齊聚潮境海灣的世界紀錄，並建造外木山濱海自行車道、望海巷景觀橋，打造海派浪漫觀光品牌、文化中心光雕展演，打造私房祕境「暖東峽谷」、暖暖親水季、海洋老鷹嘉年華，讓海洋城市日夜皆美。

林右昌創造更好的學習空間，廢棄小學化身全台最美看海書店、日式昭和老宅書店進駐百年古蹟，推動小獸書屋、見書店成為巷弄藝文饗宴。

林右昌還把在街頭巷口，荒廢了幾十年的古蹟，整修成沙灣歷史文化園區，努力修復還原要塞司令部校官眷舍、白米甕砲台、舊漁會大樓，強調修復的不只是房子，更是對這座城市的熱愛。

此外，林右昌成就國門廣場、城際轉運站，舉辦2022城市博覽會，規畫50米高的新地標「基隆塔」，使基隆成為匯聚能量的起點城市，要讓台灣迎接全世界。