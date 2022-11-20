「精兵7人」出賽應戰的台灣科大，20日在大二後衛李若瑋完成生涯代表作領銜下，台科大83比60擊退清華大學，在111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級第一階段預賽，收下第2勝。

20日李若瑋先發37分鐘，三分球12投中5，包括終場前壓哨一投，攻下21分、9助攻、3籃板、2抄截、1阻攻，單場三分球進球數和助攻數都創個人籃球生涯單場新高，21分也是她進入UBA兩年來最多，一戰擺脫前兩場三分球各2投中1、4投0中，單場僅個位數分數進帳的小低潮，賽後李若瑋表示，開心打球、拋掉壓力，隊友也都平常心，帶動進攻順手，每人投籃都超準，尤其外線，在這樣的幫助下很快擺脫清大糾纏，早早拉開差距。

過去李若瑋在主司前鋒，來台科大後轉型後衛，她說：「對清大這場三分球是很準，但送出9助攻我沒想到，而這得謝謝隊友，把我傳的球投進才得以成就。」

李若瑋的好手感感染隊友，台科全場三分球35投中14寫下隊史新猷，4人得分上雙，「一姊」陳芷英24分、20籃板「雙20」，而台科大第一階段打完2勝1敗，且2勝是贏下搶6強主要對手台灣體大及清華大學，在這兩勝「進補」下，尋求連2季晉6強更有信心。

清大開季3連敗，全隊三分球38投中10，林軒渝4球拿15分，余婷真3球14分，丁芷容2球11分、大一菜鳥邱群琋12分；清大前一場賽事倒地摔傷送醫的大二主控楊芷昀，雖已無大礙，但對台科大從板凳出發，飆進1記三分彈拿下3分。