2022年桃園家扶親子愛心園遊會—快煮的溫度，為孩子加溫」11月20日舉辦，有近百個愛心攤位擺攤。(家扶中心提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園家扶中心感謝各界企業捐贈共同響應2022年桃園家扶愛心園遊會。(家扶中心提供／蔡依珍桃園傳真)

去年受到新冠肺炎疫情二級警戒衝擊，桃園家扶歲末愛心園遊會第一次停辦。隨著疫情趨緩，今上午10點在桃園區陽明運動公園盛大舉辦寒冬送暖親子愛心園遊會，現場招待逾千戶家庭參與園遊會，發放扶助家庭民生物資、園遊券，由「即將成真火舞團」帶來震撼的開場，舞台精彩不間斷的表演，現場近百個攤位，人潮絡繹不絕，熱鬧滾滾。

今年桃園家扶中心在園遊會特別表揚6戶受推薦的自強家庭，在刻苦的家境中，孩子出類拔萃，透過公開表揚的方式，給予家庭肯定及鼓勵。

雙親離異的小宣，母親從事工地臨時工維持生計，收入不穩定，所幸小宣從小即對跆拳道感到興趣及熱愛，背負眾望以優異成績保送公立高中體育班，在跆拳道領域發光發熱。即便家中經濟條件受限，家人仍支持小宣堅持他的跆拳夢，這樣的跆拳道熱情，弟弟也深受感召接觸跆拳道。小宣母親分享「因為有家扶中心的幫忙，讓我更有能力去教導小宣，小宣也可以在他喜愛的跆拳道上走得遠遠的」。

小宣靠自己努力，不僅入選2019世界少年跆拳道錦標賽中華隊國手、亞洲少年跆拳道錦標賽中華隊國手；更曾獲110年全國青少年跆拳錦標賽金牌、110年全國中等學校跆拳錦標賽銀牌、109年全國中等學校運動會金牌。未來，小宣會持續在跆拳道的舞台發光發熱，翻轉屬於他的勝利人生。

鄭文燦特別表揚6戶家扶自強家庭，勉勵這些克服艱困家境、出類拔萃的孩子，他說，小宣在家人支持及自身努力下，榮獲多面全國性青少年跆拳道賽事獎牌，更入選亞洲及世界少年跆拳道錦標賽國手，讓大家感到非常光榮，他相信這6位家扶孩子未來在社會上，表現都會讓大家豎起大拇指，成為台灣之光。

鄭文燦表示，家庭扶助基金會是非常有價值、有意義、帶動社會成長的社福機構，翻轉了許多人的人生，許多曾受家扶幫助的孩子，長大有能力後，也回饋成為家扶志工，形成善的循環；今日家扶基金會舉辦愛心園遊會，由家扶志工、親友、友善企業設置近百個攤位，除了進行義賣募款，也規劃精彩舞台表演，並招待逾千戶扶助家庭參與同歡，匯聚眾人的涓滴愛心為巨大的愛的能量。

鄭文燦感謝家扶基金會提供弱勢家庭依靠的肩膀，像大樹一樣照顧許多家庭，但是除了社會資源之外，家扶也需要政府的協助，桃市府與家扶是夥伴關係，共同推動寄養家庭、兒少輔導業務，未來也將持續攜手擴大照顧網絡，協助更多有需要的家庭。

面臨新冠肺炎疫情的挑戰，各行各業受到嚴重衝擊，家扶初期在募集攤位上備受挑戰，慶幸靠家扶志工、親友、友善企業資源等家扶好朋友力挺，終於在活動舉辦前順利募集到位，現場近百攤共襄盛舉。長期捐助家扶獎助學金和物資的開元食品工業股份有限公司得知募攤不易的資訊，也主動捐出500包義大利麵贊助攤位，並由員工參與義賣，當天所得全數捐做公益。家扶扶助的大學生，平常在方案中學習參與社區服務行動，活動當天也自發性設計遊戲攤位，為家扶中心盡一份心力。

而園遊會舞台最吸睛的獨輪車表演，也是由家扶孩子來相挺；柏謙天生弱視及斜視，但有獨特的平衡感和天分，國小二年級因緣際會接觸獨輪車很快便上手，柏謙不畏練習辛苦，全力以赴，今年更榮獲桃園市市長盃獨輪車大賽國小中年男子組單人花式第一名。

今年非常感謝各界企業、個人在疫情衝擊之下，一同參與響應愛心園遊會，協辦單位包含：有旺進股份有限公司、陳族元鄭雅蘋伉儷、福特六和汽車股份有限公司、洲晉企業有限公司、張豐盛實業有限公司、唐得企業股份有限公司、鎧世通科技有限公司、桃園市八德獅子會、邦達電子股份有限公司、公益信託李其鈺社會福利基金、倉和股份有限公司、桃園市旭東暖心協會、華城電機股份有限公司暨許憲樑社會福利基金會等；另有北桃園有線電視、南桃園有線電視、北健有線電視，以及無數的善心人士共同響應，使家庭能領取到愛心園遊券及暖心快煮壺，讓家庭感受到社會大眾給予的溫暖，體現「快煮的溫度、為孩子加溫」。

其中，總公司設立於桃園地區的福特六和汽車，與桃園家扶中心建立起多年合作，三年總計捐款百萬；福特員工每年都會秉持企業社會責任，響應「Ford全球關懷月」，協助宣傳桃園家扶中心園遊會，並捐款響應，一同協助貧困兒少。