一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「繫好安全帶開車，警察誤判掛在座椅的包包背帶為安全帶，開出未繫安全帶罰單」，申訴之後得到的回覆是「你就是亂繫，罰單照開」；對此，國道警察第四大隊回應，本隊接獲申訴人交通違規陳述書時，即針對採證照片再次審認，並將審認結果及相關資料移請監理機關裁決。

他收未繫安全帶罰單「背帶顏色、位置皆不同」，申訴之後得到的回覆是「你就是亂繫，罰單照開」。(翻攝臉書爆廢公社二館)

該名網友指出，事情是發生在他母親身上，「我媽的車內裝全是淺灰色偏卡其，三菱老車，在國道上被拍一張未繫安全帶的罰單，我媽收到自己被拍到的照片也傻眼，如罰單附圖的部分，安全帶扣著穿手的那種違規繫法我們都看過，但員警拍的照片上那黑色背帶位置怎麼看也不像是安全帶的正常位置吧，工作上如果出現不合乎邏輯的部分是不是需要更小心驗證？」，網友的母親透過正常管道申訴，幾周後收到申訴回函以白話翻譯就是「你的安全帶就是黑色那條，而且還亂繫，罰單照樣要開，我們覺得沒有不妥當」。

他收未繫安全帶罰單「背帶顏色、位置皆不同」，申訴之後得到的回覆是「你就是亂繫，罰單照開」。(翻攝臉書爆廢公社二館)

網友表示，「警察工作職責之下解釋引用法源是沒問題的，不過重點是我媽車上的安全帶是淺灰色的欸.....，我們的重點在於黑色那條根本不是安全帶，灰色安全帶在身上，而不是你用了哪一條來執行工作這件事情，加上自己拍到的照片是不是毫無爭議也沒經過確認，顯然已經失去應有的基本工作判斷了」。

網友附上自家車輛內裝，強調安全帶不是黑色的，而是與內裝同色的灰色系。(翻攝臉書爆廢公社二館)

對此，國道警察第四大隊回應，本隊執勤員警於2022年9月16日下午4時34分於國道1號南向284公里處，發現申訴人駕駛自小客車未依規定繫安全帶違規，依採證照片填製違規通知單舉發。

本隊接獲申訴人交通違規陳述書時，即針對採證照片再次審認，並將審認結果及相關資料移請監理機關裁決，惟該案件當事人提供陳述書僅敘明「有繫安全帶卻被開單，外套前披遮住，所以看不真切」，並無其他附件資料，本隊就採證照片及其陳述之內容進行審認，再次檢視採證照片駕駛人脖子處並無衣物遮蔽之情形，經由比對該處延伸至安全帶B柱之情形，並未見有民眾所述淺灰色安全帶之跡象，且本隊亦無民眾指陳誤判掛在座椅的黑色背帶為安全帶等情。

本隊受理民眾申訴案件均秉持公正立場，證據明確即建請監理單位依法裁處，當舉證不足時亦主動建請撤銷。

國道公路警察第四大隊呼籲，民眾進行交通違規陳述時，除填寫陳述內容外亦可檢附相關有利之證明資料，以利舉發機關及裁決機關審認。而針對違規案件民眾與警方就各自之立場看法無共識時，應循正當法律途徑尋求解決，本案仍請陳情人依道路交通管理處罰條例第87條規定向管轄地方法院提起行政訴訟。