選前黃金周，台中市長候選人蔡其昌20日回防海線造勢，競選主委蘇嘉全、立法院長游錫堃上台賣力輔選。蔡其昌表示，這次我們不再求盧市長，自己的故鄉自己建設，海線要終結悲情命運，1126拚一個市長，現場萬人高喊「去投票，就會贏！」
「我很感動，大家是否跟他一樣感動，準備好了嗎，海線1126拚一個市長！」蔡其昌用沙啞的聲音向大家問好說，大家都跟他說這次選舉不好選，這次要挑戰現任市長，不好走，還要面對行政資源打壓，他做為海線的子弟，他不懼戰， 一定要贏。
蔡其昌說，海線要出市長不簡單，因為海線人口少，是台中偏遠的地方，但海線鄉親有不怕輸、不怕困難的精神，這場選舉一定要贏，他跑了900多場是為了替海線爭一口氣，只要大家團結，有共同願望，一定能贏回台中。
蔡其昌提到，4年前，海線鄉親沒對不起盧市長，一樣用選票讓她當市長，4年過去了，台中空汙、治安都倒退嚕，虐童案層出不窮，這種市長無法帶給市民安心；海線鐵路要雙軌高架，他努力爭取經費，盧市長不做就是不做，這次不再求她，自己的故鄉自己建設，海線要終結悲情命運。
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