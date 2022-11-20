選前黃金周日民進黨大咖齊聚桃園 ，蔡英文總統、副總統賴清德等人站台展現勝選氣勢。(呂筱蟬攝)

選前黃金周日，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今晚在中壢區舉辦「延續五星光榮黃金勝選之夜」，蔡英文總統、副總統賴清德等人站台輔選。蔡總統說，中共20大之後這是台灣第一次的地方選舉，全世界在看台灣人民用選票表達什麼意見，這攸關桃園未來、台灣發展，台灣是國門之都是關鍵，桃園人要珍惜進步並繼續追求進步，請大家把選票投給鄭運鵬，延續鄭文燦市長五星級施政，桃園進步不回頭。

蔡英文總統說，對手昨天同樣在中壢舉辦大型造勢活動，但他們拚命批評桃園，他們想要變回國民黨的桃園，可是那些群眾也是桃園市民，請大家告訴他們選舉不是謾罵也沒有仇恨，有些人政治選擇不一樣，但是大家都看到桃園光速前進、天天在進步，現在可以大聲說我桃園我驕傲。

她說，桃園市在鄭文燦帶領之下，服務不分藍綠，這也是民進黨被肯定的原因，請大家，請大家繼續挺對的人，過去擔任行政院長的人沒有幫助鐵路地下化，現在要選市長才說要幫桃園做事，鄭運鵬擔任立委爭取桃園的建設，過去桃園的進步鄭運鵬參與也最熟悉，桃園進步不回頭，由鄭文燦打基礎，讓鄭運鵬繼續衝。

蔡總統說，選舉進入最後關頭戰況緊繃，對手只剩下一招就是抹黑鄭文燦、攻擊鄭運鵬，完全否定桃園進步，大家對桃園的選舉越來越緊張，而民進黨團隊在桃園的政績絕對可以被檢驗，民進黨沒有辜負大家，請大家站出來支持與桃園站在一起的鄭運鵬。

副總統賴清德則說，對鄭文燦最大的鼓勵，就是讓鄭運鵬順利接任，讓他接棒至少有3項好處，第一鄭運鵬少年有活力，完全符合桃園年輕特色，桃園過去所有的建設他都有參與，會讓這列建設列車繼續往前走。第二鄭運鵬是國會領袖，是民進黨團幹事長，民進黨黨團幹事長經歷，是身為一個好市長最重要的磨練，讓鄭運鵬回到桃園幹市長，他一定會是好市長。第三鄭運鵬在鄭文燦基礎之下，不論是在教育文化、產業經濟、交通運輸、社會福利等，都會讓桃園大大進步，票投鄭運鵬建設不回頭。他也說，目前台灣面臨海內外挑戰，國際情勢複雜，拜託大家支持鄭運鵬，讓蔡英文總統更有力量帶領台灣。

現場主持人也直呼現場湧進超過5萬5000名支持者，鄭運鵬致詞則大讚鄭文燦擔任市長帶領桃園進步，他也要拜託民眾繼續用支持鄭文燦的心當鄭運鵬靠山，他說當上桃園市長後，桃園建設要大，包含護國群山統統進駐桃園、捷運三條線動工、交流道再三個、 首都圈通勤月票1200元。另外照顧要更細，包含照顧罕病家庭、照顧單身產婦和孕婦、敬老卡800點變1000，開放坐火車、到庇護工場，也要讓桃園多一座兒童樂園。