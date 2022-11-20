選前超級星期天，新北市長侯友宜選戰行程滿檔，足跡遍及都市、山區，橫跨溪南、溪北，晚間再回到新莊，參加「是時侯了！新莊、五股、泰山、林口大團結晚會」，他向選民喊話「大台北千萬人口的中心點，帶動北台灣、台灣的發展重心就在這裡，我們是自信的，我們是驕傲的，撐起台灣的一片天，就靠大家！」

晚上的大造勢，除了藍營最強母雞侯友宜之外，國民黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人都到場力挺，與黨內議員候選人齊聚一堂，展現大團結的氣勢，侯友宜也向現場所有市民報告未來的政見與願景，期盼在本次選舉能夠揮出全壘打。

侯友宜表示，今天在他今天在中和和平街黃昏市場掃街時，遇到一名攤商跟他說，「好羨慕五股、林口有五星級的公有市場，拜託市長也幫我們把和平街進行改造！」他說，新莊、五股、泰山、林口緊緊相連，近年的發展有目共睹，未來他會繼續努力打拼，帶動新五泰林的共同發展。

侯友宜也說，在地民眾盼了50年的新泰塭仔圳終於改變了，未來將迎來大發展，儘管剛開始在面對改變時，壓力非常大，但很感謝市民、在地里長與議員的支持，因為新莊是北台灣的中心，而塭仔圳更是當中的重心，新莊要扛起北台灣的崛起、發展，這裡將是台灣未來希望的起點。

最後侯友宜再一次重申，自己面對選舉，始終以健康、快樂、有希望的心情，而不是謾罵，自己一輩子以來也不喜歡這些事情，他更表示，「被人家侮辱、糟蹋，我都會勇敢走下去，因為我是台灣孩子，唯有團結、大家凝聚在一起，我們才有未來。」他也希望市民能夠用團結的心情，一起拉票、催票、投票，一起為新北市付出。