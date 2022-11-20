宜蘭縣動植物防疫所20日依標準作業程序撲殺5010隻確診禽流感病毒種鴨，並完成場區清潔及消毒工作。（宜蘭縣動植物防疫所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣動植物防疫所17日接獲五結鄉種鴨場主動通報，14日起場內陸續有鴨隻不明病因死亡，防疫所即採樣送驗，19日經農委會動植物防疫檢疫局通報為新型H5N1高病原禽流感確診案例後，20日依標準作業程序撲殺5010隻種鴨，並完成場區清潔及消毒工作。

我國候鳥路徑上游國家韓國與日本，今年10月起發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國從10月17日迄今已有12禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，撲殺家禽數約83.9萬隻；日本從10月28日迄今已有9禽場確診H5N1或H5亞型高病原性禽流感病毒，撲殺家禽數約215萬隻。

防疫所表示，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒已傳入我國境內，將持續加強縣內各禽場的監測及訪視督導，務必將疫病排除於境外。由於近期溫差顯著亦為候鳥遷徙時節，為禽流感好發季節，我國位處候鳥遷徙必經路徑，無法避免發生風險，相關業者絕不可掉以輕心，應加強飼養管理。

防疫所強調，需落實人員車輛進出管制及消毒，各禽場業者應注意禽舍保溫通風，對於禽舍、載運車輛及運輸載具徹底清潔消毒，以防範透過生物媒介物傳播，有效降低疫情發生機率；每日自主觀察家禽健康情形，若有異常警訊，立即通報所在地動物防疫機關協助處理並配合必要採樣監測工作。

防疫所提醒，目前為家禽流行性感冒好發季節，民眾賞鳥時請保持距離，勿驚嚇鳥類及接觸野鳥排遺，若發現有鳥類異常死亡情形，請立即通報宜蘭縣防疫專線03-9602350。