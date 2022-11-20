日本男星菅田將暉過去在多部戲劇、電影中以驚人演技擄獲眾多粉絲們的芳心，過去和女星小松菜奈結婚的消息，更被網友稱作是天造地設的一對。豈料，菅田將暉近日在日本舉辦演唱會，網友在社群平台上流出他的近照，蓄鬍、發腮的頹廢風格，讓網友驚訝直呼：「男神你怎麼了！」

菅田將暉過去在日劇《勿說是推理》、《3年A班》等有著不俗的表現，不論是顏值抑或是演技都備受稱讚。在多部作品和小松菜奈結緣後，於今年4月底舉辦婚禮，甜蜜場景讓不少網友相當稱羨。此外，菅田將暉除了演戲外，也相當喜愛音樂，日前推出新歌專輯，更因為是以歌手身份出道的第五周年，宣布從10月開始在日本展開全國巡迴演唱會，讓不少粉絲們相當期待偶像展現不同的面貌。

近日，在菅田將暉的演唱會結束後，有網友於社群平台上釋出他的近照，只見照片中的他一手拿著麥克風，眼睛微微望向遠方，看起來相當陶醉在歌曲的演唱中。然而，他的男神臉蛋似乎有些走鐘，可看見他滿臉鬍鬚，有些不修邊幅的模樣，整張臉也看起來相當圓潤，使網友異常驚訝。

照片被轉發至陸網後，在論壇上掀起熱議，短短時間內便衝上熱搜的前三名。對此，有不少網友不敢置信，留言表示：「男神不見了」、「變成營(指發福)田將暉了」、「結婚後直接成為大叔了嗎。」、「點進來之前，能變成啥模樣，頂多和之前沒剪頭髮時差不多；點進來後，這誰？」然而，也有網友們不這麼認為，指出：「他之前被拍到和小松菜奈在國外時還是很帥啊，感覺只是沒刮鬍子以及照片視角問題而已」、「他一直在極帥和極醜之間反覆橫跳，這已經是今年變的第三次了」、「修完鬍子之後還是很帥的。」