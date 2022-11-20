今天是選前超級星期天，許多候選人趕在最後時刻加緊腳步，新北市第三選區的無黨籍新北市議員候選人張志宏也趕在今天成立大福營競選總部，並邀請新莊前市民代表會主席吳原豪與地方大老黃國峰等人為其站台，希望能在競爭激烈的新莊選區突圍。

吳原豪表示，本屆選舉他只為兩位候選人站台，除了議長蔣根煌外，就是地方優秀人才張志宏。吳原豪呼籲，希望新莊鄉親讓兩位都能順利進入議會為大家服務，讓好議員、好里長繼續為大家服務，才是新莊之福。

另外一位在地方極具影響力的企業家，也就是前光華警友站黃國峰，也站出力挺張志宏，黃國峰說，張志宏多年來熱心地方事務，懇求新莊鄉親全力支持，集中力量票投張志宏，讓他能進入議會為大家服務。

張志宏表示，感謝吳原豪黃國峰今天一同站台相挺，他是新莊老街出生長大，最在地也最了解新莊，選擇無黨籍參選就是不受政黨藩籬的限制，只要是對市民好的政策及法案，未來他都會跨黨派的全力支持與推動。