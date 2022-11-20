全國民俗體育競賽重頭戲菁英決賽，20日下午在吳鳳科技大學旭光中心熱鬧登場，今年選定舞龍、台灣獅和醒獅3項6組的前兩名捉對廝殺。彰化芳苑國中舞龍隊先在國中組完成特優「9連霸」，下午更在國中競技男女混合舞龍菁英賽擊敗南投營北國中，完成菁英賽金質獎「4連霸」，堪稱金質最純的9999，不知是否「絕後」，但絕對是「空前」。

111學年度全國各級學校民俗體育競賽今天上午在吳鳳科大舉行開幕典禮。吳鳳科大校長蔡宏榮、國立體大副校長黃東治、前國訓中心主任的中正大學教授林晉榮在致詞時皆表示，民俗運動涵蓋體育、音樂、舞蹈、節慶的內涵，而大量女性的參與，也是現代社會「平權」的體現。

今天除了繼續進行第二天的賽程外，下午登場的菁英決賽成為兩天比賽的重頭戲；菁英決賽判定勝負有別於預賽，由場邊五位裁判舉紅旗或藍旗判定勝負，沒打分數，獲勝者即獲頒「金質獎」榮譽，落敗者獲得「菁英獎」。

菁英賽首先登場的國小競技舞龍男女混合組，台南歸南國小強壓遠道而來的澎湖外垵國小，外垵連霸紀錄被「地頭蛇」終結。

國中組競技舞龍芳苑國中再奪金質獎，加上這一座，學校已有4座金質獎杯，純度最高。帶隊老師陳秀紹說，芳苑國中師承王功國小，因王功的學生家長為兩廣醒獅團負責人，可謂家學淵源。落敗的南投營北國中，一反傳統以電子音樂取代鑼鼓，營造出「空靈」的氣息，可惜過程中出現一些小瑕庛而落敗。

醒獅高中雙獅男女混合，彰化達德商工往年也是菁英賽常客，今天再以5比0壓倒性優勢擊敗台中市長春藤高中。 醒獅大學組由台北市立大學AB兩隊兄弟鬩牆。大學組的醒獅表演非常跳tone，例如北市大B隊不采青而咬足球，最後還踢十二碼球進球門，呼應世界盃足球賽，可說是「獅界盃足球賽」的精彩入球。A隊的獅子采青卻咬到香蕉，並目還口咬鐵棍打倒女鬼。比賽結果由預賽成績較低的足球B隊打倒香蕉A隊，甜蜜復仇。

國小台灣獅多獅混合及台灣獅瑞獸組都由「地主」嘉義柳溝國小勝出，分別擊敗高雄民族國小及雲林飛沙國小，不過都是以3比2險勝，可見國小組臥虎藏龍，人人有機會、個個沒把握。