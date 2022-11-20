在足球賽場上一向視彼此為死敵的梅西（Lionel Messi）、C.羅納多（Cristiano Ronaldo），竟難得在2022年世界盃開幕日前夕，同框為法國精品路易威登（Louis Vuitton）拍攝宣傳照，畫面當中2人正專注下著西洋棋，思考下一步該如何行動，也代表雙方戰況激烈、「棋逢敵手」的意思。

提到誰是足球界的「GOAT」（Greatest Of All Time，史上最佳），梅西以及C羅各有龐大簇擁者，始終王不見王的2人近日為了拍攝宣傳照而罕見合體，雙方都在IG發文曬照並寫下：「勝利是一種心態。」只是2人都沒有特別標記彼此，更別說是互相追蹤了。而IG擁有接近5億粉絲的C羅，此則貼文吸引了3110萬粉絲發送愛心。

35歲的梅西是第5次參與世界盃，他已經表明這是職業生涯最後一次世足之旅，也是梅西爭取大力神盃的最後機會，至於C羅雖然未表態是否繼續征戰個人第6次的世界盃，不過他提到如果最終率領葡萄牙在世足奪冠，就將立刻宣布退休。

穿上阿根廷球衣的梅西，本屆世界盃首戰將會是台灣時間22日下午6點面對沙烏地阿拉伯，而代表葡萄牙的C羅第1場對手將是迦納，時間則是25日凌晨0點，根據2隊所分處的小組，要晉級淘汰賽的難度不會太高。而淘汰賽的賽程排定，如果阿根廷、葡萄牙同樣以小組第1或是皆以小組第2晉級，得等到決賽時才會相遇，屆時有機會在世界盃上演夢幻的「梅羅對決」。