新竹街口攻城獅主場開幕周「獅吼音樂祭」第2戰，吸引5612位獅紫軍進場獅吼。攻城獅19日擊敗高雄17直播鋼鐵人奪下賽季首勝，20日對戰衛冕軍台北富邦勇士，一開局攻城獅展現高強度防守，首節僅讓富邦勇士拿下16分，雙方本土球員關鍵球連發，激戰至2度延長賽，靠著高國豪、曾柏喻、特壞聯手砍分，幫助攻城獅鎖定勝局，終場以108比104收下主場2連勝！

攻城獅於末節遭遇進攻端亂流，遭富邦勇士逼進二度延長賽，高國豪、曾柏喻於關鍵時刻頂住壓力分別搶分，嗨翻攻城獅主場，曾柏喻賽後感性地說：「本周是我第一次在自家主場出賽，內心非常興奮，而且整場比賽大部分對陣南湖學弟桂羽、廷兆，特別想與兩位學弟競爭，很高興能幫助球隊拿下主場二連勝！」

除了高國豪與曾柏喻外，本場比賽還有位幕後功臣蕭順議，在球隊陷入低潮期時，他依舊拚命防守、抓籃板且勇於挑戰禁區，讓團隊充滿正能量，蕭順議表示，「我知道自己的外線不夠好，所以我上場就是透過防守幫助球隊，而且更重要的目標是要帶給球隊更多熱情。」

本場比賽攻城獅共領先52分鐘，台北富邦勇士領先3分鐘，富邦勇士許晉哲總教練賽後也直言：「從這數據看來，攻城獅確實完全掌控了整場比賽，打出屬於他們的風格。」林冠綸總教練賽後表示：「在賽事過程中許教練出了很多難題給我們，我們本土球員也不斷地在應變與解決，雙方球員一起打出很高水準的賽事內容。」

談到近期魔獸狂潮來襲，林冠綸總教練幽默表示：「我們PLG聯盟也有野獸(林志傑)與神獸(辛巴)，希望台灣籃球迷也可以多關注我們近期精彩的表現！」