林口長庚新生科醫師、民視故事屋happy熊與巴掌仙子歡樂共舞。(院方提供／蔡依珍桃園傳真)

吳家三姐妹都是在長庚出生的早產兒！大分別22歲、15歲、7歲了，今天開心回娘家，還精心準備才藝表演。(院方提供／蔡依珍桃園傳真)

因新冠疫情，林口長庚醫院新生兒科醫護團隊每年舉辦的盛會「早產兒回娘家」已停辦兩年，去年採線上方式進行，隨著疫情舒緩，今與大家再次相聚，現場邀請小朋友最愛的民視故事屋「Happy熊與瑋瑜大姐姐」來到現場與寶貝同樂。活動現場也將展出「早產兒照片展」，並舉辦「星光大道」，邀請早產兒們走秀及才藝表演，讓家長們回憶早產兒成長的艱辛歷程與甜美結果，見到孩子已可自信且活潑在舞台上展現自我，淚水取代了笑容、自責更勝於喜悅。院方還用心安排新生兒科醫師許凱翔主講「終結病毒大作戰-疫苗施打注意事項」為大家來解惑疫苗到底打不打，另外還安排現場醫療諮詢、體適能檢測，讓家長對孩子的成長發展可以進一步認識與了解。

在新冠病毒疫情嚴峻下出生的Huxley，出生週數25＋5週，出生體重僅有709克，現在矯齡6個月大，可愛調皮的他經常在媽媽更換尿布時，迅速翻身且爬行離開，這讓媽媽又氣又好笑。想起Huxley出生時的光景，媽媽仍眼眶泛紅。回憶第一次見到Huxley如巴掌大小、骨瘦如柴，身上布滿了許多的管子，媽媽不經自責地淚如雨下，同時牽著Huxley小小的手告訴他：「寶貝對不起!我們一起加油!」。

會客時間從不缺席的爸媽，因防疫而必須暫停會客，起初因無法見到Huxley，也無法與醫護人員面對面了解病況進展，心裡非常擔憂與焦慮。但醫護團隊每天不厭其煩的電話說明與解釋，不斷地告訴自己相信自己的孩子，相信專業的醫師與醫療團隊。Huxley勇敢度過前兩週的危險期，面對呼吸窘迫症、壞死性腸炎、視網膜剝離等重重關卡，終於在住院四個月後健康的出院了，現在的他可是醫師與復健治療師們，口中的發展超前寶寶囉。

這兩年面對新冠病毒嚴峻的考驗，醫護團隊在防疫方面絲毫不敢鬆懈。林口長庚醫院新生兒科主任江明洲指出，不論是生產待命或醫療處置，醫療同仁必須遵照醫院高標準的防護措施、堅守防疫的規定。在照顧新生兒與巴掌仙子的時候，團隊同仁們一次又一次不厭其煩的消毒、穿戴全套的防護衣，絲毫沒有任何怨言，只為守護小寶貝們可以免於感染，健康長大。在兒科與產科的防疫努力與密切合作下，疫情期間(2020-2021)，林口長庚醫院新生兒科共收治了1600名早產兒，其中極低體重早產兒(出生體重小於1501公克)約490名。

江明洲進一步說明，過去的這段期間，除了要戰戰兢兢地照顧為數眾多的早產兒，同時要兼顧防疫。另一方面，也要面對新冠病毒對同仁健康的威脅，壓力之大，可想而知。幸而在團隊的努力下，「我們挺過來了！」，同時也繳出不錯的成績單。疫情期間，極低體重早產兒的平均存活率約88％。希望藉由「早產兒回娘家」活動，再次串起加護病房、嬰兒病房醫護團隊與小寶貝以及家長們共同努力的回憶。