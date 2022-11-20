台北市立大學女籃隊過去兩季UBA大專籃球聯賽都在公開女一級獲第5名，本季再度挑戰，在教頭錢薇娟開明的帶領下，本季讓升大四的準畢業生，可任意挑新的球衣號碼，錢薇娟的姪女吳雅欣更是不忌諱地選了44號。

錢薇娟說：「我們球員超活潑的，尤其富創意、愛搞怪，但只要不影響比賽，且無傷大雅，我給她們很大的揮灑空間，可充分展現籃球之外的其他才華，包括本季升大四的準畢業生，可任意挑新的球衣號碼，結果她們自己的點子，一律兩位數的重覆數字，包括吳雅欣挑了普遍被認為不喜歡的44，我跟她都覺得很OK，不迷信、喜歡最重要。」

吳雅欣說：「我不避諱，44沒什麼不好，上季我原穿43，本季也順勢前進；北市大當家中鋒廖瑋晴新背號由連穿3季的「24」，改為「00」，另6名大四球員也選擇了新背號，後衛張辰妍「33」、後衛吳念慈「66」象徵大順、前鋒王千云「77」代表幸運、前鋒洪琪「88」諧音發發、前鋒黃語瑄「99」意味久久。

北市大在111學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開女一級預賽第一階段第3場，在首節取得雙位數領先保險下。雖曾被追到59比50只剩個位數差距，不過北市大透過24比2攻勢再度要回氣勢，終場83比52輕取台灣大學，以3連勝結束這階段。

北市大碩一射手侯子映投進3記三分球、全場飆24分，上季從文化大學畢業、本季考進北市大碩班的方曉晴貢獻10分、13籃板「雙十」，碩二的葉鈺琳也進3記外線拿11分，廖瑋晴15分、8籃板；台大楊舒喬此役獲12分、9籃板、4抄截，隊友吳瑋茹贊助15分、5籃板，張靜文拉下10籃板。