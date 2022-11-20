選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊於基隆路台泥停車場舉辦「偉大市民挺珊珊」萬人大造勢，據競選團隊統計高達5萬人次參與，而藝人于美人也在活動尾聲出場力挺，致詞時表示，台北市長這一票我投黃珊珊，不過下一句話竟吐出，市議員這一票，我要搶救「王世堅」，也讓同時在台上的民眾黨與王同選區的議員候選人林珍羽哭笑不得，直呼「我怎麼辦」。

民進黨議員王世堅日前為了與黃珊珊的交情，槓上同黨前議員王浩宇以及側翼，卻也飽受批評。黃珊珊多次替王世堅說話，並要大家不要再為難他。

于美人今在造勢活動尾聲時，突然在台上現身，發表激情演說，于表示，「我為我自己而來，也為黃珊珊而來」，強調黃珊珊願意深入民間解決問題又有即戰力，是最好的市長人選。

于向台下支持者喊話，台北沒有時間去等待市長成熟，沒有時間期待明日之星，要的是即戰力，只有現在，不能等待，黃珊珊的市長魂早就已經上身了，也只有黃珊珊當選，未來四年才不會淹沒在藍綠的政治口水。

于美人猛吐金句，喊出「今天不作為，明天政客為所欲為；今天不作為，政客就會胡作非為。」最後表示市長這一票投黃珊珊，而市議員這一票，「我要搶救王世堅」，站在一旁的黃珊珊笑到歪腰，而站在于美人身後的林珍羽則露出哭笑不得的表情。

林珍羽會後受訪表示，這大概活動現場最高潮，也達到宣傳的效果，不管是感性或理性，只要是支持黃珊珊的都認同，最後向選民喊話，「如果你感性喜歡王世堅，請理性投給林珍羽，讓我們兩人都進入台北市議會，一起監督黃珊珊。」