2022 年珠海航展上，大陸展示了新型的 1130快砲(Type 1130 CIWS)的陸地版LD-3000，它是一具11管30公釐加特林旋轉機砲，以及電偵射控系統，安裝在拖車之上。美國的同類型武器就是著名的方陣快砲(Phalanx CIWS)，不過1130快砲的口徑更大，砲管數也更多。

LD1130的砲彈種類。(圖/defenceforumindia)

陸軍觀察(ArmyRecognition)報導，LD-3000 是一種 C-RAM（反火箭炮、迫擊砲系統），為重畏的關鍵設施，提供最後的防禦，攔截低空飛行的直升機、固定翼飛機，以及即將到來的巡弋飛彈、迫擊砲彈、火箭彈等空中威脅。與美國製造的陸上方陣C-RAM功能是一致的，差別在於，美國陸上方陣是6管20公釐火神砲，而 LD-3000的口徑為30公釐，砲管數也多達11管，射速為每分鐘 12,000 發。

China LD-3000 type 1130 11-barrel 30mm SPAAGM, C-RAM, CIWS w even smarter ammunition, 12000 rounds/m

據官方的解說資料，LD-3000配備了先進穩定系統以降低發射時的振動，另有準確的雷達、雷射測距儀、彩色電視機和紅外攝影機的複合觀描系統，確定目標的威脅程度與攔截順序，面對4馬赫的高速威脅，仍然有 90% 的成功率攔截率。