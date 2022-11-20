南韓女星朴敏英過去演《金秘書為何那樣》受到觀眾的喜愛，劇中的服裝、彩妝等都被拿來當範本學習，颳起一陣旋風。今（20日）朴敏英為代言飛來台灣，看到媒體立即揮手打招呼，態度非常親切；而她抵台後，廠商火速PO為朴敏英拍攝的短片，隔著螢幕都能感受到女神氣息。

朴敏英跟台灣網路機能服飾品牌合作，成為該牌第一個外籍代言人，她坦言：「一開始真的會覺得有點負擔，但很開心可以合作，而且整個團隊還特地來韓國拍攝。」朴敏英明（21日）下午將參與品牌新品發布會，所以提前一天來台準備，該品牌也在YouTube頻道拍下朴敏英抵達桃機的畫面，只見她入境隨俗戴上口罩，身穿代言品牌的冬季外套和牛仔褲，緩緩從接駁車走下，一看到鏡頭馬上揮手致意，態度很親民。

朴敏英抵達台灣啦_ONEBOY冬季衝鋒衣代言人_朴敏英（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

稍早，該品牌再PO一支短片，開心地宣布：「朴敏英抵達台灣啦！！！」畫面中，朴敏英把口罩脫下，露出甜美的陽光燦笑，對著鏡頭打招呼：「哈囉～台灣。」讓網友都被電暈，紛紛留言：「女神」、「甜心祝你在台灣玩得愉快」、「超美的」。