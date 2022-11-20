選前黃金周，民進黨新北市長候選人林佳龍今（20）日晚間在樹林舉辦「新北大翻新．樹林一起拚」造勢大會，總統蔡英文、前副總統陳建仁、立委蘇巧慧、張宏陸、吳思瑤擔任主持人助講，蔡英文強調，自己這一票一定投給林佳龍，「衝破百萬票，新北一定贏」，她強調，「全世界都在關注台灣的一舉一動，都在看台灣人民的選擇。」呼籲大家為台灣挺身而出，為家鄉做出改變，就差你這票！

林佳龍致詞表示，上午他和立法院長游錫堃在新莊車隊掃街，不只行人揮手，一些駕駛人也搖下車窗比讚，游錫堃就對他說，「這樣的表態率很高，選情比2014年更熱」，所以他會更認真打拚，過去游錫堃以2.4萬票之差惜敗，這次他要努力贏回來。

下午他到永和掃街，市民也比過往的選舉更熱情，幾乎家家戶戶都揮手回應，也有很多年輕爸媽帶小孩，一樣熱情比出一號手勢。林佳龍也提到，最近發布了一支競選影片，呼籲侯友宜應該正視人民的需要與傷痛，影片點閱率已經超過10萬人次，社群影響力非常大，大家剛開始會懷疑為什麼片頭他會說「我不一定會贏」，看完影片才明白，「為了新北市民，我們一定要贏」！

林佳龍說，新北市已升格12年，預算大幅成長，可是只有升格沒有升級，多數建設都是中央支持的前瞻基礎建設，侯友宜只會用拆遷來展現魄力，甚至已是一種暴力，卻沒有任何大建設，所以他要推動新北大翻新，做新的國土規畫，讓新北市成為北北基桃首都圈的桶箍，帶領首都圈走向世界。

林佳龍強調，投給林佳龍保證做4年，投給侯友宜半年就落跑，他和侯友宜不一樣，他不會行政獨裁搞威權統治，新北若要大翻新，5天後我們為了市民一定要贏，他也會將過去蔡英文、游錫堃、蘇貞昌落選而沒辦法實現的政見，讓他一次來實現，這場選戰非常關鍵，他就1天當3天用，即使已經喊到「燒聲」仍努力不懈，要盡最大的力量，展現新北的志氣，讓新北大翻新、市民大翻身！